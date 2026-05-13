«Мрак и беспредел»: Соседка отправила 13-летнюю девочку в приют, а её мать в психушку из-за обиды

Ранее в Башкирии СК завёл уголовные дела на многодетную мать из Уфы, а также на сотрудников опеки. Причиной стал скандал с изъятием пятерых детей — им от 3 до 14 лет. Мать злоупотребляла алкоголем и регулярно пропивала детские пособия. Вместо того чтобы кормить и одевать детей, деньги уходили на спиртное. Нарушения удалось зафиксировать благодаря мониторингу соцсетей. В СК особо подчеркнули, что сотрудники опеки годами видели, что в семье неблагополучно, но никак не реагировали и не пытались спасти детей.