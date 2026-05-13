Певицу Линду отпустили после допроса в статусе свидетеля

В ноябре 2025 года Максим Фадеев обвинил продюсера Андрея Черкасова в махинациях с документами в 1990-х, из-за которых он потерял права на песни Линды. Господин Фадеев утверждал, что он не получал авторские отчисления 30 лет. Сейчас Черкасов находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 160 УК). Сама певица рассказала, что добровольно отказалась от исполнения большинства песен, написанных Максимом Фадеевым, чтобы обезопасить себя от исков, но оставила три композиции («Сделай так», «Мало огня», «Никогда»).