Генконсульство РФ подтвердило смерть российского туриста в Аланье

Российская дипмиссия подтвердила факт смерти туриста из РФ в гостинице в турецком городе Аланья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье.
«По имеющейся информации, сегодня, 13 мая, прибывший на отдых в город Аланья российский турист, 1982 года рождения, был найден в номере одного из отелей без признаков жизни», — сообщили дипломаты.
В дипмиссии сообщили, что на место ЧП были вызваны скорая помощь и полиция. Точная причина смерти будет установлена по завершении оперативно-следственных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время оформляются необходимые документы для репатриации тела в Россию.
