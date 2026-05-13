Генконсульство РФ подтвердило смерть российского туриста в Аланье

Российский турист был найден в номере одного из отелей без признаков жизни.

Российская дипмиссия подтвердила факт смерти туриста из РФ в гостинице в турецком городе Аланья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

«По имеющейся информации, сегодня, 13 мая, прибывший на отдых в город Аланья российский турист, 1982 года рождения, был найден в номере одного из отелей без признаков жизни», — сообщили дипломаты.

В дипмиссии сообщили, что на место ЧП были вызваны скорая помощь и полиция. Точная причина смерти будет установлена по завершении оперативно-следственных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время оформляются необходимые документы для репатриации тела в Россию.

Как писал сайт KP.RU, в январе российское генконсульство в Стамбуле подтвердило, что тело, которое обнаруженное в Босфоре, принадлежит пловцу Николаю Свечникову.