В клинике в Новороссийске мальчик умер после введения антибиотика

КРАСНОДАР, 13 мая — РИА Новости. Мальчик, погибший во вторник в частной медицинской клинике Новороссийска, поступил в клинику с температурой, после введения антибиотика через капельницу у ребёнка развился анафилактический шок, сообщили РИА Новости в надзорных органах.
Восьмилетний мальчик скончался во вторник из-за ненадлежащего оказания медпомощи в частном медицинском центре в Новороссийске. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщал СУСКР по Краснодарскому краю.
«Мальчика привезли в клинику с температурой, сделали капельницу с антибиотиком, случился анафилактический шок», — сказала собеседница агентству.