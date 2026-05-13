Педофил и почетный педагог: за что разыскивают главу отряда «Надежда» Штейнберга

Полиция объявила в розыск 80-летнего педагога и основателя детского отряда «Надежда» Ефима Штейнберга. Ранее несколько бывших воспитанников обвинили его в педофилии. Мужчина якобы годами ночевал вместе с маленькими мальчиками и принуждал их к сексу. Мужчина имеет звания заслуженного работника культуры и отличника народного просвещения, в соцсетях ему посвящали хвалебные посты многие школы, а в одной из районных администраций его называли выдающимся педагогом. Чем еще известен Штейнберг и где он может быть в настоящее время — в материале «Вечерней Москвы».
Уголовное дело и розыск.
Во вторник, 12 мая, московский суд заочно арестовал педагога и основателя московского подросткового отряда «Надежда» Ефима Штейнберга. Причину такого решения раскрывать не стали.
— Преображенский районный суд города Москвы избрал в отношении Штейнберга Ефима Борисовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ, — сообщили в пресс-службе московских судов.
На следующий день стало известно, что 80-летнего педагога объявили в федеральный розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД. Отмечалось, что мужчина разыскивается по некой статье Уголовного кодекса РФ, но ее номер и название не уточняются.
Местоположение Штейнберга в настоящее время неизвестно. По некоторым данным, мужчина может скрываться в Израиле.
Обвинения Штейнберга в педофилии.
Штейнберга могли заочно обвинить в растлении несовершеннолетних. В декабре 2025 года Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что как минимум трое бывших участников «Надежды» обвинили своего наставника в сексуальных домогательствах, в то время как они были несовершеннолетними.
Один из предполагаемых потерпевших рассказал, что попал в «Надежду» в возрасте 10 лет и, по его же словам, быстро стал «любимчиком» Штейнберга. Мужчина часто фотографировался с мальчиком, приглашал его на репетиции мероприятий отряда, обнимал его и держал за руку. Родители полностью доверяли педагогу. А в 12 лет ребенок впервые столкнулся с домогательствами со стороны наставника.
— Он приглашал меня к себе домой на ночевку перед репетицией. Это было похоже на вечер отца и сына, мы что-то смотрели, ели. После был оральный секс с его стороны. Мне не нравилось, но я думал, что так должно быть. Мы это не обсуждали, но я понимал, что об этом никому нельзя рассказывать, будто это наш секрет, — вспоминал пострадавший мальчик.
По информации Telegram-канала, в отряде у Штейнберга было еще несколько «юных фаворитов». Мужчина якобы стремился к физическому контакту с мальчиками, гладил в области паха, приглашал к себе в комнату на ночевки. Когда ребята достигали 16 лет, педагог терял к ним интерес и переключался на других детей. Причем к девочками педагог не приставал.
Некоторые жертвы Штейнберга рассказывали о домогательствах своим друзьям и пытались обсудить ситуацию с руководством, но их либо выгоняли из отряда, либо угрозами заставляли молчать о произошедшем. Одна из воспитанниц «Надежды» заявила, что ей известны случаи сексуального насилия, произошедшие примерно в 2023 году, но жертвы пока не готовы рассказывать об этом полиции или журналистам. Всего Штейнберг якобы мог домогаться детей минимум 10 раз.
Руководство «Надежды» отрицает все обвинения и заявляет, что бывшие воспитанники пытаются оклеветать Штейнберга. В свою очередь предполагаемые жертвы насилия говорят, что после огласки ситуации их личные данные слили в открытый доступ, также им стали поступать угрозы в интернете.
Сам Штейнберг обвинения никак не комментировал.
Чем известен Штейнберг.
Ефим Штейнберг родился в 1945 году в Москве, в Преображенском районе столицы провел все детство. Мужчина отучился в Московском государственном заочном педагогическом институте, некоторое время работал на кафедре педагогики и психологии Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования и в 2000 году получил степень кандидата педагогических наук.
Штейнберг провел десятки мероприятий для детей, объездил всю Россию с лекциями о проблемах воспитания детей, участвовал в международных образовательных конференциях в Болгарии, Польше, Нидерландах, Чили и США. Еще он работал педагогом во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский». За все эти достижения мужчина получил звания заслуженного работника культуры РФ, отличника народного просвещения РСФСР, почетного работника сферы молодежной политики России и почетного жителя Преображенского района Москвы. Хвалебные посты о нем можно найти на страницах в соцсетях у администрации муниципального округа Шатура.
В 1965 году Штейнберг возглавил пионерский штаб Куйбышевского района Москвы. После распада СССР штаб переименовали в отряд «Надежда», с 1990 года он входит в Союз пионерских организаций. Штейнберг был его бессменным руководителем вплоть до объявления в розыск в мае 2026 года. В настоящее время главой отряда числится Андрей Белкин.
«Надежда» занимается благотворительностью, волонтерством и организацией городских мероприятий. Участники отряда устраивают театральные постановки, спортивные мероприятия, концерты к различным праздникам, в том числе ко дню рождения Штейнберга. По данным Департамента образования Москвы, ежегодно в отряде числятся более 100 детей в возрасте от 10 до 18 лет.
