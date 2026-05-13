Движение на МКАД затруднено на семь километров из-за ДТП

В районе съезда № 76 на внутренней стороне 77-го километра МКАД произошла авария. На данный момент на месте случившегося работают городские оперативные службы. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на семь километров. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал ведомства.
Ранее на внешней стороне 65-го километра МКАД произошла авария с участием трех грузовиков. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.
11 мая в районе дома № 57 на Кутузовском проспекте произошла авария с участием нескольких автомобилей. Из-за этого движение транспорта в районе аварии было затруднено, и водителям рекомендовали выбирать пути объезда.