Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жестоко избил и требовал деньги: мужчина проник в чужую квартиру и напал на ребенка

В Челябинской области мужчина проник в квартиру и избил ребенка из-за велосипеда.

Источник: Комсомольская правда

В городе Озерск Челябинской области мужчина проник в чужую квартиру и жестоко избил 12-летнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МВД по региону.

Уточняется, что по факту инцидента сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Согласно источнику, мужчина ворвался в чужую квартиру, где избил ребенка. Правонарушитель также требовал от мальчика деньги за испорченные колеса от велосипеда.

Как сообщили в МВД, врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга. Также у него наблюдается рассечение лба и травмы внутренних органов. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, в Екатеринбурге иностранец избил шестиклассника, который заступился за свою маму во время конфликта. 12-летний мальчик получил черепно-мозговую травму и перелом носа.