Жестоко избил и требовал деньги: мужчина проник в чужую квартиру и напал на ребенка

В городе Озерск Челябинской области мужчина проник в чужую квартиру и жестоко избил 12-летнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МВД по региону.
Уточняется, что по факту инцидента сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Согласно источнику, мужчина ворвался в чужую квартиру, где избил ребенка. Правонарушитель также требовал от мальчика деньги за испорченные колеса от велосипеда.
Как сообщили в МВД, врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга. Также у него наблюдается рассечение лба и травмы внутренних органов. Другие подробности произошедшего не уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, в Екатеринбурге иностранец избил шестиклассника, который заступился за свою маму во время конфликта. 12-летний мальчик получил черепно-мозговую травму и перелом носа.