Женщина с трехлетней дочерью пропали в Подмосковье

В Московской области 40-летняя Юлия Калинина вместе с трехлетней дочерью ушла из дома и на протяжении пяти дней не выходит на связь. Женщина была в сильной депрессии после смерти мужа и говорила близким, что ей «все надоело». Об этом в среду, 13 мая, сообщил Shot.
— Родители Юлии в последний раз выходили с ней на связь пять дней назад, после этого они не знают, куда она могла уйти. По их словам, перед тем как выйти из дома с маленькой Дианой, женщина взяла с собой горшок для дочери, — говорится в публикации.
В последние годы Калинина находилась в декрете и воспитывала дочь. До этого она работала в одном из магазинов бытовой техники и электроники, передает Telegram-канал.
