В Уфе в колодце нашли двух мужчин: оба умерли от асфиксии

6 октября 2025 года на пересечении улиц Менделеева и Авроры трое рабочих приехали убирать строительный мусор после замены межколодезного перехода в канализационной системе. Пока двое грузили элементы ограждения на манипулятор, сварщик спустился в колодец — по его словам, оттуда шел неприятный запах. Следом за ним в колодец полез второй рабочий. Когда третий подошел к колодцу, он обнаружил обоих коллег без сознания. Прибывшие сотрудники МЧС подняли пострадавших, однако спасти их не удалось. Сварщик полиэтиленовых труб 36 лет и машинист крана-манипулятора 37 лет скончались на месте от асфиксии.