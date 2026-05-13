В Уфе в колодце нашли двух мужчин: оба умерли от асфиксии

В Уфе двое рабочих задохнулись насмерть в колодце.

Источник: Гострудинспекция Башкирии

В Уфе завершили расследование гибели двух сотрудников компании ООО ТПК «Трубосервис». Об этом рассказали в Государственной инспекции труда Башкирии.

6 октября 2025 года на пересечении улиц Менделеева и Авроры трое рабочих приехали убирать строительный мусор после замены межколодезного перехода в канализационной системе. Пока двое грузили элементы ограждения на манипулятор, сварщик спустился в колодец — по его словам, оттуда шел неприятный запах. Следом за ним в колодец полез второй рабочий. Когда третий подошел к колодцу, он обнаружил обоих коллег без сознания. Прибывшие сотрудники МЧС подняли пострадавших, однако спасти их не удалось. Сварщик полиэтиленовых труб 36 лет и машинист крана-манипулятора 37 лет скончались на месте от асфиксии.

Расследование выявило несколько нарушений. Погибших допустили к работе без целевого инструктажа по охране труда. Кроме того, уборка мусора вообще не входила в их должностные обязанности. Спуск в колодец также никому не поручался: по плану работы должны были вестись только снаружи. При этом в плане производства работ отсутствовали сведения о безопасных методах выполнения операций у горловины колодца.

— Материалы расследования переданы в следственные органы, — заявили в Гострудинспекции.

