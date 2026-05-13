В частной клинике Новороссийска умер 8-летний мальчик

УСК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 8-летнего ребенка в частной клинике Новороссийска. Причиной трагедии стало ненадлежащее оказание медицинской помощи, как сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным следствия, 12 мая из-за ошибок врачей наступила смерть мальчика. Ведется проверка документации и судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура Новороссийска также начала проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. РИА Новости утверждает, что ребенок поступил в клинику с температурой, ему поставили капельницу с антибиотиком, вследствие чего развился анафилактический шок. Однако эта информация официально не подтверждена.
