В частной клинике Новороссийска умер 8-летний мальчик

В Новороссийске возбудили уголовное дело после смерти ребенка в клинике.

Источник: Комсомольская правда

УСК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 8-летнего ребенка в частной клинике Новороссийска. Причиной трагедии стало ненадлежащее оказание медицинской помощи, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным следствия, 12 мая из-за ошибок врачей наступила смерть мальчика. Ведется проверка документации и судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Новороссийска также начала проверку соблюдения законодательства о здравоохранении. РИА Новости утверждает, что ребенок поступил в клинику с температурой, ему поставили капельницу с антибиотиком, вследствие чего развился анафилактический шок. Однако эта информация официально не подтверждена.

Ранее KP.RU сообщил, что 18 марта в Самаре похоронили восьмилетнего Мирона, который погиб, упав с двухметровой высоты. Мальчик оступился, играя в футбол, и упал на спину. После падения он сделал несколько шагов, назвал номер телефона родителей и потерял сознание. От полученных травм Мирон скончался.