СК возбудил уголовное дело после массовой драки на птицефабрике в Ленобласти

Полиция задержала 12 участников массовой драки на птицефабрике в Ленобласти, еще 20 человек госпитализированы.

Источник: Комсомольская правда

В Ленобласти возбуждено уголовное дело после массовой драки на территории птицефабрики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«По факту массовой драки возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 12 мая в населенном пункте Приладожский. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, задержали 12 участников конфликта. Ими оказались мигранты в возрасте от 21 до 39 лет.

По предварительной информации, причиной потасовки стал конфликт между двумя иностранными гражданами. Всего в драке участвовало порядка 60 человек, 20 из которых были госпитализированы в больницу. У семерых участников драки также отмечаются серьезные травмы.