Пожар произошел в квартире на седьмом этаже жилого дома на Измайловском шоссе

В столичном районе Соколиная Гора на Измайловском шоссе на седьмом этаже жилого дома произошел пожар. Квартира сгорела полностью, после чего огонь по балконам пошел выше — на восьмой и девятый этажи здания. Об этом в среду, 13 мая, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
Возгорание возникло по адресу: Измайловское шоссе, дом 13.
— В ходе тушения спасены шестеро человек. Одного человека осматривают медики, — говорится в материале.
Городские специалисты уже локализовали возгорание. Его площадь составляет 35 квадратных метров на седьмом этаже, четыре квадратных метра на восьмом этаже и 25 квадратных метров — на девятом, передает агентство.
В связи с пожаром движение транспорта по Измайловскому шоссе приостановили на время работы экстренных служб, сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы.
11 мая один человек пострадал в результате пожара в девятиэтажном жилом доме № 17, корпус 1, по проспекту Андропова вблизи станции метро «Коломенская», позднее его госпитализировали. Возгорание потушили на площади около 20 квадратных метров.