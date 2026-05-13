Пожар произошел в квартире на седьмом этаже жилого дома на Измайловском шоссе

В столичном районе Соколиная Гора на Измайловском шоссе на седьмом этаже жилого дома произошел пожар. Квартира сгорела полностью, после чего огонь по балконам пошел выше — на восьмой и девятый этажи здания. Об этом в среду, 13 мая, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.