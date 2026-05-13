Командира СБУ Борща заочно приговорили к пожизненному сроку

Российский суд заочно вынес приговор командиру Службы Безопасности Украины Александра Борщу. 43-летний начальник штаба механизированного батальона СБУ получил пожизненный срок. Ему вменяется причастность к атаке на Белгородскую область в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда в среду, 13 мая.
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего смерть человека). Суд заочно приговорил Борща к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии особого режима», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Сайт kp.ru писал, что ранее за атаки этот же российский регион был заочно осуждает командир бригады ВСУ Виталий Нащубский*. Позже его также внесли в список террористов и экстремистов. Мужчина объявлен в международный розыск за свои преступления.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России.