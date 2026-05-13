Силы ПВО сбили 66 украинских дронов за семь часов

Отечественные системы противовоздушной обороны уничтожили 66 дронов Вооруженных сил Украины в небе над территорией России. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По словам представителей ведомства, украинская армия вела атаку в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени. Они уточнили, что противник ударил по Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областям, а также по Московскому региону и Крыму.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает ТАСС.
Ночью 13 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки дрона упали на территории одного из предприятий. Пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь. Всего за прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 286 украинских дронов над российскими регионами.