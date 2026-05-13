В Махачкале арестовали трех сотрудниц детсада, в котором девочке оторвало палец

В Махачкале арестовали двух воспитательниц и заведующую детским садом, где трехлетняя девочка лишилась пальца на ноге. Об этом корреспонденту «КП-Северный Кавказ» сообщили в объединенной пресс-службе судов Дагестана.
Двое задержанных уже заключены под стражу, мера пресечения для третьей пока не выбрана. Уголовное дело возбуждено по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» (до шести лет тюрьмы) и «Халатность».
Трагедия произошла 8 мая. Утром девочку привели в сад здоровой, а после дневного сна родители забрали ее домой. По дороге ребенок жаловался на сильную боль в ноге. Когда дома с дочери сняли колготки, из них выпала оторванная часть пальца. Врачи, куда немедленно обратилась семья, пришить палец уже не смогли — для этого требуется держать отрубленную часть в холоде и действовать без промедления.
Родственники пострадавшей малышки предполагают, что травму могли обезболить, иначе ребенок не смог бы так долго терпеть. Они также не исключают, что девочка могла получить травму в ремонтируемой части детского сада.
