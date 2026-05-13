Безбилетник проведет в тюрьме 1,5 года за нападение на контролера в Москве

Контролер ГКУ «Организатор перевозок» выявил пассажира, который не оплатил проезд и отказался предъявить документы, удостоверяющие личность. После этого нарушитель Курбанмагомед Гасанбеков толкнул контролера, схватил за руку и вывернул ее. В результате его приговорили к 1,5 года лишения свободы.
Кузьминский районный суд вынес Гасанбекову приговор согласно части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, это уже 13-й случай нападения на сотрудников ГКУ «Организатор перевозок» с начала года.
— Призываем пассажиров быть вежливыми с контролерами ГКУ «Организатор перевозок» и оплачивать поездки строго при входе. Контролеры ежедневно проводят проверки на городских маршрутах, а также следят за безопасностью в наземном транспорте и метро. Любые противоправные действия в отношении контролеров предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ни один случай агрессии не остается безнаказанным, — добавил Максим Ликсутов.
24 февраля суд арестовал 43-летнего мужчину, который не оплатил проезд в автобусе в Москве, после чего ударил контролера.