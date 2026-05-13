Силы ПВО за семь часов сбили 66 беспилотников ВСУ над десятью регионами

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении министерства.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
Ранее прокуратура Брянской области взяла под контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в деревне Антоновка. Атака дрона привела к жертвам среди гражданских. Пострадали двое — мужчина и женщина. Обоих госпитализировали и оказали полную медицинскую поддержку.
