Мужчина ворвался в квартиру и жестоко избил 12-летнего мальчика в Озерске

Мужчина в Озерске ворвался в квартиру к своему 12-летнему соседу и жестоко его избил. Инцидент произошел из-за того, что мальчик якобы повредил колеса велосипеда нападавшего. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Челябинской области.
Неадекватный сосед пришел не один, а в сопровождении малолетнего племянника. Именно ребенок, как выяснилось, назвал имена нескольких друзей, которые, по его словам, прокололи покрышки. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали сотрясение мозга, рассечение лба и травмы внутренних органов.
— Сообщение зарегистрировано. Ведется проверка, — передает ТАСС.
На детской площадке в жилом комплексе «Алхимово» в Новой Москве мужчина избил ребенка, который бил своего сверстника, пока тот лежал. Житель взял мальчика за куртку и ударил коленом в живот, после чего потащил его на соседнюю улицу.