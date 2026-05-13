Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Укол ботокса у блогера обернулся для уфимки шрамом и смертью «на бумаге»

Жительница Уфы Аделина обратилась в правоохранительные органы после неудачного визита к косметологу-блогеру. Девушка заказала укол ботокса. Вместо этого специалист ввела полимолочную кислоту между бровями. Использовать препарат в этой зоне запрещено, из-за чего у героини в последствии появились головные боли и шрам на лице.

Косметолог изуродовал клиентку в Уфе. Видео © Telegram / Baza.

По инциденту возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По словам девушка, в документах она оказалась указана как «умершее лицо», пишет Telegram-канал Baza. Судмедэксперты сообщили, что проверка займёт несколько месяцев. Следователи предположили, что запись о смерти появилась из-за технической ошибки.

В апреле в московском бьюти-коворкинге LikeMe произошла трагедия. У пациентки случился анафилактический шок после инъекции обезболивающего. 39-летняя женщина скончалась во время процедуры подтяжки кожи.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.