Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники детсада, где девочка лишилась пальца, не позволили сохранить его

Отец двухлетней девочки, которая пришла из детского сада в Махачкале без пальца в среду, 13 мая, рассказал, что сотрудники учреждения не дали возможности сохранить его.

Отец двухлетней девочки, которая пришла из детского сада в Махачкале без пальца в среду, 13 мая, рассказал, что сотрудники учреждения не дали возможности сохранить его.

— Тот персонал садика, который виновен в содеянном, не представил нам в прямом смысле этого слова возможность его спасти. По приезде в больницу констатировали, что палец как минимум два часа назад омертвел, — отметил Аскер.

Он добавил, что палец ребенка положили в колготки в районе стопы. Позднее его обнаружила бабушка девочки, когда переодевала ее. Аскер подчеркнул, что в данный момент его дочь никого не подпускает к себе, кроме матери, и постоянно плачет.

— Я уверен, что справедливость восторжествует и в итоге мы узнаем правду от «А» до «Я», которую мы предлагали этим людям сказать. Но у них ни совести, ни нравственности нет, чтобы родителям, смотря в глаза, сказать, что произошло, — заявил мужчина в беседе с Telegram-каналом РЕН ТВ.

Двухлетняя девочка лишилась мизинца на ноге из-за того, что другой ребенок случайно прищемил его дверью. Но воспитатели не вызвали скорую помощь, а лишь обработали рану. Позднее правоохранители задержали трех сотрудников учреждения и арестовали двух из них.