Сотрудники детсада, где девочка лишилась пальца, не позволили сохранить его

Отец двухлетней девочки, которая пришла из детского сада в Махачкале без пальца в среду, 13 мая, рассказал, что сотрудники учреждения не дали возможности сохранить его.
— Тот персонал садика, который виновен в содеянном, не представил нам в прямом смысле этого слова возможность его спасти. По приезде в больницу констатировали, что палец как минимум два часа назад омертвел, — отметил Аскер.
Он добавил, что палец ребенка положили в колготки в районе стопы. Позднее его обнаружила бабушка девочки, когда переодевала ее. Аскер подчеркнул, что в данный момент его дочь никого не подпускает к себе, кроме матери, и постоянно плачет.
— Я уверен, что справедливость восторжествует и в итоге мы узнаем правду от «А» до «Я», которую мы предлагали этим людям сказать. Но у них ни совести, ни нравственности нет, чтобы родителям, смотря в глаза, сказать, что произошло, — заявил мужчина в беседе с Telegram-каналом РЕН ТВ.
Двухлетняя девочка лишилась мизинца на ноге из-за того, что другой ребенок случайно прищемил его дверью. Но воспитатели не вызвали скорую помощь, а лишь обработали рану. Позднее правоохранители задержали трех сотрудников учреждения и арестовали двух из них.