Суд в Турции вынес приговор литовцу, убившему двух россиянок

Андрей Кушлевич, обвиняемый в расправе над бывшей женой и ее 15-летней дочерью, не признал вину.

Источник: Комсомольская правда

В турецком Бодруме 13 мая суд признал гражданина Литвы Андрея Кушлевича виновным в убийстве двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Об этом сообщает агентство DHA.

Суд приговорил мужчину к двум пожизненным срокам за предумышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Наказание не может быть смягчено или заменено на условно-досрочное освобождение.

Кушлевич, который является бывшим мужем погибшей, на процессе не признал вину. Он заявил, что не причастен к преступлению, хотя и подтвердил, что находился в отеле в Бодруме в период убийства. Адвокат осужденного сообщила, что они обжалуют приговор, поскольку в деле недостаточно доказательств.

Ранее KP.RU писал об убийстве двух россиянок в Бодруме, которое произошло еще в конце ноября 2023 года. Их нашли мертвыми у обочины дороги, завернутыми в простыни и обвязанными веревками.

У Двизовой обнаружили три пулевых отверстия, у ее дочери — два. Оружие подозреваемый, по данным следствия, выбросил в мусорный контейнер, после чего вместе с малолетним ребенком покинул Турцию и улетел в Литву. Родственники обратились в полицию после того, как не смогли дозвониться до матери и дочери и обнаружили в их доме следы крови.

