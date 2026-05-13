Суд в Турции вынес приговор литовцу, убившему двух россиянок

В турецком Бодруме 13 мая суд признал гражданина Литвы Андрея Кушлевича виновным в убийстве двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Об этом сообщает агентство DHA.
Суд приговорил мужчину к двум пожизненным срокам за предумышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Наказание не может быть смягчено или заменено на условно-досрочное освобождение.
Кушлевич, который является бывшим мужем погибшей, на процессе не признал вину. Он заявил, что не причастен к преступлению, хотя и подтвердил, что находился в отеле в Бодруме в период убийства. Адвокат осужденного сообщила, что они обжалуют приговор, поскольку в деле недостаточно доказательств.
Ранее KP.RU писал об убийстве двух россиянок в Бодруме, которое произошло еще в конце ноября 2023 года. Их нашли мертвыми у обочины дороги, завернутыми в простыни и обвязанными веревками.
У Двизовой обнаружили три пулевых отверстия, у ее дочери — два. Оружие подозреваемый, по данным следствия, выбросил в мусорный контейнер, после чего вместе с малолетним ребенком покинул Турцию и улетел в Литву. Родственники обратились в полицию после того, как не смогли дозвониться до матери и дочери и обнаружили в их доме следы крови.