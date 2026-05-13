Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в Болгарии снова осталось без городских телефонов

Телефонные кабели были вторично повреждены во время ремонтных работ, сообщили в дипмиссии.

СОФИЯ, 13 мая. /ТАСС/. Телефонные кабели, ведущие в посольство России в Болгарии, вторично повреждены во время ремонтных работ вблизи диппредставительства. В российской дипломатической миссии уточнили, что городские телефоны не будут работать ориентировочно до 21 мая.

«Информируем вас, что вследствие проведения болгарской стороной ремонтных работ вблизи территории российской дипмиссии были повторно повреждены кабели. В связи с этим городские телефоны посольства и консульского отдела не будут работать ориентировочно до 21 мая», — говорится в сообщении дипмиссии, размещенном на ее официальных страницах в социальных сетях.

Ранее посольство России сообщало о повреждении телефонных линий 22 апреля.

Запись на получение консульских услуг осуществляется через сайт Посольства России — bulgaria.mid.ru, работу которого технические сложности не затронули.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше