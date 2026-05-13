Посольство РФ в Болгарии снова осталось без городских телефонов

СОФИЯ, 13 мая. /ТАСС/. Телефонные кабели, ведущие в посольство России в Болгарии, вторично повреждены во время ремонтных работ вблизи диппредставительства. В российской дипломатической миссии уточнили, что городские телефоны не будут работать ориентировочно до 21 мая.
«Информируем вас, что вследствие проведения болгарской стороной ремонтных работ вблизи территории российской дипмиссии были повторно повреждены кабели. В связи с этим городские телефоны посольства и консульского отдела не будут работать ориентировочно до 21 мая», — говорится в сообщении дипмиссии, размещенном на ее официальных страницах в социальных сетях.
Ранее посольство России сообщало о повреждении телефонных линий 22 апреля.
Запись на получение консульских услуг осуществляется через сайт Посольства России — bulgaria.mid.ru, работу которого технические сложности не затронули.