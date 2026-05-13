В Сумах возле остановки взорвалась граната

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Граната сдетонировала в руках мужчины возле остановки общественного транспорта в Сумах на севере Украины.
Как сообщила агентству РБК-Украина представитель Нацполиции Юлия Гирдвилис, мужчина умер на месте от полученных травм. Других подробностей не приводится.
На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. 23 апреля глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что с 2022 года у украинцев изъяли почти 20 тыс. единиц нелегального оружия. В конце апреля глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что только за 2025 год из гражданского оборота изъято 15 тыс. гранат.