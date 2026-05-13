На Кубани частная клиника, где умер ребенок, инициировала внутреннее расследование

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Руководство клиники «Новомед» в Краснодарском крае инициировало внутреннее расследование гибели восьмилетнего ребенка в филиале клиники в Новороссийске, сотрудники оказывают полное содействие правоохранительным органам, сообщается в официальном канале медцентра в «Максе».
Ранее в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о гибели восьмилетнего мальчика 12 мая в одном из частных медицинских центров, по признакам преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ряде местных Telegram-каналов сообщалось, якобы в клинике не оказалось необходимых препаратов для экстренной помощи пациенту, а врачи якобы не понимали, какие препараты необходимо вводить ребенку.
«В настоящее время ООО “Новомед Н” инициировало внутреннее расследование для тщательного анализа всех этапов оказания помощи. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам, которые проводят проверку по данному факту», — говорится в сообщении.
В компании выразили соболезнования семье ребенка и добавили, что врачи и средний медицинский персонал предприняли все необходимые меры, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи, в том числе реанимацию и интенсивную терапию.