На Кубани частная клиника, где умер ребенок, инициировала внутреннее расследование

Ранее в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о гибели восьмилетнего мальчика 12 мая в одном из частных медицинских центров, по признакам преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ряде местных Telegram-каналов сообщалось, якобы в клинике не оказалось необходимых препаратов для экстренной помощи пациенту, а врачи якобы не понимали, какие препараты необходимо вводить ребенку.