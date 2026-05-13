Приказавшему атаковать Белгородчину командиру СБУ Борщу дали срок в России

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Александру Борщу. Начальник штаба украинского механизированного батальона СБУ получил пожизненное лишение свободы. Суд установил, что в 2023 году полковник отдал приказ об атаке на Белгородскую область.