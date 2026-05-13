Суд Бодрума приговорил литовца к двум пожизненным за убийство россиянки с дочерью

Суд города Бодрум вынес приговор гражданину Литвы Андрею Кушлевичу, обвиняемому в убийстве в 2023 году двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и её 15-летней дочери. Как сообщает агентство DHA, слушание состоялось 13 мая. Обвиняемый признан виновным в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами и приговорён к двум пожизненным срокам.

Источник: Life.ru

Этот приговор не может быть смягчён или заменён на условно-досрочное освобождение.

На процессе Кушлевич пользовался услугами переводчика. Он заявил, что отрицает свою причастность к преступлению и не является тем лицом, которое фигурирует в материалах обвинения. При этом подтвердил, что находился в отеле в Бодруме в период совершения убийства. После вынесения приговора он заявил о намерении подать апелляцию.

Адвокат Кушлевича Эбру Чынар Куввет также заявила, что они обжалуют решение. По её словам, в материалах дела недостаточно доказательств, а приговор вынесен на основании предположений. Она указала на временные нестыковки в доказательной части обвинения.

Тела россиянок были обнаружены 28 ноября 2023 года. Родственники не смогли связаться с ними 23 ноября, отправились к дому, обнаружили следы крови и вызвали полицию. По записям камер наблюдения правоохранители отследили машину, отъезжавшую от дома Двизовой, и нашли у обочины дороги в районе Ичмелер два тела, завернутых в простыни и обвязанных верёвками.

На теле Ирины Двизовой обнаружено три пулевых отверстия, на теле дочери — два. На месте преступления найдены стреляные гильзы. Оружие подозреваемый выбросил в мусорный контейнер, после чего покинул Турцию и улетел в Литву.

У погибшей были разногласия с бывшим супругом по вопросу опеки. В 2022 году в отношении Кушлевича был выдан запретительный судебный приказ в контексте спора об опеке, а затем последовали другие ограничительные меры.

