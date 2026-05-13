Умер художник Овчинников, известный как автор панно на домах в Боровске

Владимир Овчинников, известный художник и краевед, который прославился своими росписями зданий в Боровске, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил глава администрации Боровского муниципального округа Калужской области Николай Калиничев.
По его словам, художник скончался после продолжительной болезни.
Как отмечает Калиничев, именно благодаря уникальному художественному видению Овчинникова и его любви к малой родине, Боровск стал привлекать внимание туристов и ценителей искусства, превратившись в своеобразную галерею под открытым небом.
Овчинников родился в 1938 году в Душанбе и до 1998 года проживал в Москве, после чего переехал в Боровск. Его работы представлены в Боровской картинной галерее. В общей сложности Овчинников создал около сотни росписей фасадов в Боровске. Одним из наиболее известных его проектов является арт-объект «Звездолет Овчинникова».
Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни также скончался режиссёр и художник анимационных фильмов «Фитиль» и «Страна Считалия» Евгений Сивоконь.