Девочку, которой в детсаду Махачкалы оторвало палец, выписали из больницы

Ребенок, которому в детском саду Махачкалы оторвало палец ноги, выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом в среду, 13 мая, сообщил оперировавший девочку врач-ортопед Ибрагим Евтемиров.
— При поступлении состояние ребенка было средней степени тяжести. Девочка истерила в отделении, поэтому мама до операции ждала с ней в холле — вот это запомнилось… Вчера ребенка выписали в удовлетворительном состоянии, — рассказал врач в беседе с РИА Новости.
Двухлетняя девочка лишилась мизинца на ноге из-за того, что другой ребенок случайно прищемил его дверью. Но воспитатели не вызвали скорую помощь, а лишь обработали рану. Позднее правоохранители задержали трех сотрудников учреждения и арестовали двух из них.
Позже отец девочки рассказал, что сотрудники учреждения не дали возможности сохранить его.