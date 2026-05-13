В Италии арестовали мужчину, залившего в кофе жене отбеливатель

В итальянском городе Пистойя правоохранительные органы арестовали 55-летнего мужчину за попытку отравления собственной супруги.

Источник: Аргументы и факты

В итальянском городе Пистойя полиция задержала 55-летнего сотрудника компании Hitachi Rail по подозрению в попытке отравления собственной жены. По данным портала Leggo, мужчина якобы добавил отбеливатель в утренний кофе супруги.

После приготовления напитка подозреваемый отправился на работу, не вызвав подозрений. Женщина вскоре после употребления кофе почувствовала резкое ухудшение состояния и была доставлена в больницу в экстренном порядке.

Медикам удалось спасти пострадавшую благодаря своевременно оказанной помощи. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные мотивы мужчины.

Ранее в Австрии неизвестный отравил крысиным ядом детское питание, подозреваемого задержали.