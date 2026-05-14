Житель Владикавказа напал с ножом на жену и ее дочерей

Во Владикавказе суд вынес приговор 59-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве супруги и падчерицы, а также в покушении на жизнь еще одного ребенка. По решению суда он проведет 20 лет в колонии строгого режима, после чего его свобода будет дополнительно ограничена на два года.
Следствие установило, что в семье на протяжении длительного времени происходили конфликты, а мужчина неоднократно угрожал жене и ее детям. Трагедия произошла летом 2025 года в квартире на Весенней улице, где во время очередной ссоры обвиняемый напал на членов семьи с ножом.
В результате полученных ранений женщина и ее старшая дочь скончались на месте. Еще одна пострадавшая — 15-летняя девочка — была срочно госпитализирована, и врачам удалось спасти ей жизнь. Сам нападавший после происшествия также выжил и впоследствии предстал перед судом.
Ранее сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который напал на женщину и ее малолетнего ребенка во время прогулки.