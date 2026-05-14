Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: бежавшему из РФ экс-замглавы Минприроды Буцаеву грозит до 10 лет колонии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до 10 лет грозит бывшему заместителю главы Минприроды Денису Буцаеву, объявленному в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Источник: Freepik

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Буцаев проходит по делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в статусе обвиняемого. Санкция данной статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Уголовное дело, по которому проходит бывший замглавы Минприроды, связано с хищением средств Российского экологического оператора.

Буцаев родился 7 марта 1977 года. 23 апреля 2026 года он подал в отставку по собственному желанию. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал освобождение от должности Буцаева в тот же день. Согласно открытым источникам, Буцаев покинул Россию. Он объявлен в федеральный розыск.