ТАСС: бежавшему из РФ экс-замглавы Минприроды Буцаеву грозит до 10 лет колонии

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Буцаев проходит по делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в статусе обвиняемого. Санкция данной статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Уголовное дело, по которому проходит бывший замглавы Минприроды, связано с хищением средств Российского экологического оператора.