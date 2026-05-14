Полиция в Ставрополе установила личность подозреваемых в разгроме овощной палатки

Сотрудники полиции установили личности четырех человек, подозреваемых в разгроме нестационарной точки по продаже овощей в Ставрополе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Кадры происшествия появились в соцсетях: несколько мужчин в черной одежде, балаклавах и масках перевернули стол с товаром и разбросали поддоны с клубникой. Инцидент произошел в Промышленном районе города.
— Сотрудники полиции установили четырех участников инцидента, произошедшего в Промышленном районе Ставрополя. Сейчас их доставляют в районный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, — говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
