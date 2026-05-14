Несколько дронов сбили над Воронежем 14 мая ночью

Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов 14 мая. Об этом в своем канале в МАКС в 00:58 написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил глава региона.
По словам чиновника, учитывая оперативную обстановку, непосредственная угроза удара БпЛА в городе не объявлялась. Что касается режима опасности атаки беспилотников, то он сохраняется на всей территории региона.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше