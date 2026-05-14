Гусев: Несколько БПЛА уничтожены над Воронежем, идет отражение атаки на город

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на четверг уничтожили над Воронежем несколько беспилотников самолетного типа. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор в соцсетях.
Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона, поэтому жителям необходимо проявлять предельную осторожность.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше