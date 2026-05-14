Около остановки в Сумах в руках у мужчины взорвалась граната

В феврале в Черновицкой области задержали жителя города Сторожинец, бросившего боевую гранату в полицейских. По данным украинских правоохранителей, мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в сторону автомобиля полиции, в результате взрыва двое получили травмы.