Около остановки в Сумах в руках у мужчины взорвалась граната

В Сумской области произошёл взрыв, граната сдетонировала в руках мужчины в городе Сумы около остановки общественного транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Нацполиции Юлия Гирдвилис заявила, что снаряд сдетонировал в руках у мужчины. Он скончался на месте.

Другие подробности не приводятся.

Напомним, в апреле в Киеве пьяный украинец, самовольно оставивший воинскую часть, пугал посетителей супермаркета игрушечным ружьём. В отношении дезертира возбудили дело по статье о хулиганстве и передали его военной полиции.

Кроме того, в селе Николаевка Днепропетровской области пьяный мужчина бросил в пытавшихся его задержать полицейских две гранаты.

В феврале в Черновицкой области задержали жителя города Сторожинец, бросившего боевую гранату в полицейских. По данным украинских правоохранителей, мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату в сторону автомобиля полиции, в результате взрыва двое получили травмы.