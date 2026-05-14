Полиция Чехии выпустила обращение после кражи черепа святой Здиславы

Полиция Чехии ищет свидетелей похищения черепа святой Здиславы из базилики в Яблонне-в-Поджештеди.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Чехии обратилась с просьбой о содействии в расследовании кражи черепа святой Здиславы, который был похищен из базилики в городе Яблонне-в-Поджештеди на севере страны, сообщает портал Echo24.

Правоохранители считают, что возможные свидетели происшествия смогут предоставить информацию, способствующую раскрытию данного преступления. В числе возможных мотивов злоумышленника рассматриваются психические отклонения, интерес к оккультным практикам, а также возможность заказа преступления из-за рубежа.

Сигнализация, установленная в базилике у реликвария с останками святой, была отключена вечером 12 мая в связи с проведением богослужения. В момент, когда священник приблизился к алтарю, он услышал выстрелы и заметил убегающего человека. На видеозаписи, полученной с камер видеонаблюдения, была зафиксирована фигура в темной одежде.

Злоумышленник похитил саму реликвию, оставив при этом позолоченную корону, украшавшую череп. В течение последних 120 лет верующие регулярно посещали базилику, обращаясь к святым мощам с просьбами об исцелении. Ранее попытки кражи данной реликвии не предпринимались.

Ранее стало известно, что американский режиссер Ар Джей Катлер и французский документалист Лоран Бузеро работают над созданием фильма об ограблении парижского Лувра.