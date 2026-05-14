Топ-менеджеры "Монокристалла" стали фигурантами дела о мошенничестве

СТАВРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Четыре представителя руководящего состава группы компаний «Монокристалл» попали под следствие по делу о мошенничестве. Им инкриминируют хищение более 31 млн рублей из бюджета РФ, сообщили ТАСС в суде.
«По версии следствия, занимая руководящие должности в группе компаний “Монокристалл”, они организовали заключение договоров на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках соглашений с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Из бюджета РФ были похищены денежные средства в сумме более 31 млн 581 тыс. рублей», — пояснили в суде.
Уголовное дело в отношении четырех топ-менеджеров расследуется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. Все фигуранты дела находятся под стражей.
Вместе с тем АО «Монокристалл» сообщило о намерении обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о банкротстве. Соответствующее уведомление размещено в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс).
В 2024 году со ссылкой на отчет холдинга «Энергомера», в который входит «Монокристалл», сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2023 году один из активов холдинга — Белгородский завод по выращиванию сапфира группы компаний «Монокристалл» был значительно поврежден. Тогда же сообщалось, что на полное восстановление потребуется около двух лет. К концу 2024 года было восстановлено 30% производственных мощностей. В 2025 году в отчете холдинга сообщалось о том, что восстановительные работы продолжаются, однако производственные мощности по выращиванию сапфира были снижены до уровня 25% от установленных. Компания оценила потери выручки в 2024 году от остановки выращивания сапфира в объеме более 3 млрд рублей.
ГК «Монокристалл» входит в многоотраслевой промышленный холдинг «Энергомера», в который входят пять заводов, на которых задействовано порядка 4 тыс. сотрудников. Головной офис холдинга расположен в Ставрополе.