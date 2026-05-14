Топ-менеджеры "Монокристалла" стали фигурантами дела о мошенничестве

В 2024 году со ссылкой на отчет холдинга «Энергомера», в который входит «Монокристалл», сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2023 году один из активов холдинга — Белгородский завод по выращиванию сапфира группы компаний «Монокристалл» был значительно поврежден. Тогда же сообщалось, что на полное восстановление потребуется около двух лет. К концу 2024 года было восстановлено 30% производственных мощностей. В 2025 году в отчете холдинга сообщалось о том, что восстановительные работы продолжаются, однако производственные мощности по выращиванию сапфира были снижены до уровня 25% от установленных. Компания оценила потери выручки в 2024 году от остановки выращивания сапфира в объеме более 3 млрд рублей.