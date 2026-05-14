17-летний мотоциклист в Хабаровском крае разбился о дерево

Поселок Ванино второй раз за два дня попал в сводки Госавтоинспекции по одному и тому же сценарию: подросток катался на мотоцикле, потерял контроль и устроил ДТП. Свежий случай произошёл вечером 13 мая, передаёт пресс-служба краевой ГАИ.
По данным ведомства, вчера 17-летний подросток сел за руль мотоцикла, выехал на грунтовую дорогу в районе дома 8 по улице Береговой и не справился с управлением. Мотоцикл съехал с дороги и врезался в дерево. Удар оказался такой силы, что несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Ванинской районной больницы.
Буквально двумя днями ранее, 11 мая, в том же Ванино разбился 13-летний мальчик на Kawasaki. Он тоже не справился с управлением на грунтовке, съехал с дороги и упал вместе с мотоциклом. Итог был ровно таким же: хирургическое отделение, травмы и перспектива провести каникулы на больничной койке.
В Госавтоинспекции Хабаровского края в очередной раз обращаются к родителям: мототранспорт — источник повышенной опасности, и, приобретая такой «подарок» своему ребенку, вы ставите под угрозу его жизнь и здоровье. Именно взрослые должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль, а также исключить возможность их доступа к транспортным средствам любого вида.