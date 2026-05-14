На Камчатке объявили авиационную опасность из-за активности вулкана

Вулкан Безымянный утром 14 мая выбросил столб пепла на высоту 4 км над уровнем моря. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, пепловый шлейф сейчас распространяется в юго-западном направлении. В зоне его возможного прохождения находятся поселки Атласово, Лазо, Таёжный, а также село Долиновка Мильковского округа.

Спасатели предупредили, что в населённых пунктах не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла. Кроме того, при изменении направления ветра пеплопад возможен и в ряде других районов Камчатки.

Для вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности, который означает повышенную угрозу для полётов гражданской авиации в районе активности.

Безымянный расположен недалеко от Ключевская сопка и считается одним из наиболее активных вулканов мира. Его высота составляет 2882 метра.

В МЧС рекомендуют жителям населённых пунктов при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу без необходимости, закрывать окна и использовать средства защиты органов дыхания. Туристическим группам и авиаперевозчикам также советуют учитывать текущую вулканическую активность при планировании маршрутов.

