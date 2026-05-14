Походник Трепуков оценил шансы найти следы Усольцевых после схода снега в тайге

Следы пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых будет сложно обнаружить после схода снежного покрова. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился опытный походник Александр Трепуков.
Он рассказал, что ходит в тайгу в разное время года.
Когда после зимы сходит снег, то все вокруг серое и сливается, отметил собеседник агентства.
«Естественно, что после схода покрова картина меняется, совсем не то, что было осенью. Тяжело будет найти следы», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.
Активные поиски семьи завершились в октябре и перешли в режим точечных задач.
Ранее спасатели по заявке следственных органов принимали участие в повторных мероприятиях по поиску пропавших Усольцевых.