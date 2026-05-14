Педиатр в течение 12 лет насиловал детей в больнице

Педиатра из Германии обвинили в 130 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними, информирует Stern.
По данным издания, детский врач в течение 12 лет совершал преступления сексуального характера в клиниках, в которых работал. Речь идёт о больницах в городах Ратенов и Науэн (федеральная земля Бранденбург).
Мать одного из пострадавших застала врача за совершением преступления в палате, где находился ребёнок. Она рассказала об этом правоохранителям.
Врач находится под стражей. Руководство медучреждения заявило о «намерении пересмотреть внутренние структуры безопасности и привлечь независимых экспертов для изучения инцидента».
В полиции рассказали, что правонарушения были совершены в период с 1 декабря 2013 года по 5 ноября 2025 года.
