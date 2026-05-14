На Украине мобилизовали священника на кладбище сразу после похорон

Украинские военкомы мобилизовали священника прямо на кладбище после похорон в Черкассах.

Источник: Аргументы и факты

В социальных сетях распространяется информация о том, что в Черкассах сотрудники территориального центра комплектования якобы мобилизовали священнослужителя сразу после проведения похорон на кладбище.

Ранее митрополит Банченский Лонгин заявлял о жестком обращении со стороны сотрудников ТЦК в отношении его сына, а также некоторых мобилизованных священников Украинской православной церкви. По его словам, речь шла о давлении и ненадлежащем обращении, однако официальных комментариев по этим обвинениям не последовало.

Ранее в украинском городе Черновцы сотрудники ТЦК окружили строительную площадку и мобилизовали всех рабочих.