В Новосибирской области мужчин осудили за организацию незаконной миграции

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Обской городской суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Новосибирска и Москвы. Они признаны виновными в даче взятки и организации незаконной миграции и приговорены к семи годам и двум месяцам лишения свободы, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.