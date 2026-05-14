В Новосибирской области мужчин осудили за организацию незаконной миграции

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Обской городской суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Новосибирска и Москвы. Они признаны виновными в даче взятки и организации незаконной миграции и приговорены к семи годам и двум месяцам лишения свободы, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«С учетом позиции гособвинителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры суд назначил виновным наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Также суд конфисковал деньги, переданные в качестве взятки.
В суде установлено, что в сентябре 2024 года осужденные, действуя в группе, создали условия для незаконного транзитного проезда двух иностранцев через территорию Российской Федерации.
Для решения вопроса о беспрепятственном пропуске лиц, прибывающих в Россию из-за рубежа, один из осужденных согласно ранее достигнутой договоренности передал 65 тыс. рублей должностному лицу контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту Толмачево, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
После передачи денег осужденные были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.