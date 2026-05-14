ВС США нашли тело пропавшей на учениях в Марокко военнослужащей

Командование ВС США, дислоцированных в Африке, доложило об обнаружении тела военнослужащей, которая пропала без вести в ходе учений «Африканский лев 2026» в Марокко.
В начале мая текущего года в ходе проведения совместных манёвров на южном побережье Марокко пропали два американских военных — мужчина и женщина.
В официальном заявлении командования, опубликованном в социальных сетях, говорится, что найдено тело второй пропавшей военнослужащей — капитана Марии Коллингтон.
Ранее, 11 мая, в акватории Атлантического океана также было обнаружено тело 27-летнего старшего лейтенанта Кендрика Ламонта Ки-младшего.
До этого сообщалось, что на севере Англии во время учений застрелили офицера британской армии.