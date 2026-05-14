Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС США нашли тело пропавшей на учениях в Марокко военнослужащей

ВС США обннаружили тело капитана Марии Коллингтон, пропавшей без вести в ходе военных учений в Марокко.

Источник: Аргументы и факты

Командование ВС США, дислоцированных в Африке, доложило об обнаружении тела военнослужащей, которая пропала без вести в ходе учений «Африканский лев 2026» в Марокко.

В начале мая текущего года в ходе проведения совместных манёвров на южном побережье Марокко пропали два американских военных — мужчина и женщина.

В официальном заявлении командования, опубликованном в социальных сетях, говорится, что найдено тело второй пропавшей военнослужащей — капитана Марии Коллингтон.

Ранее, 11 мая, в акватории Атлантического океана также было обнаружено тело 27-летнего старшего лейтенанта Кендрика Ламонта Ки-младшего.

До этого сообщалось, что на севере Англии во время учений застрелили офицера британской армии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше