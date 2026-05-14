Шестилетний мальчик погиб под колесами вилочного погрузчика

В итальянской коммуне Седико в провинции Венето владелец машиностроительной компании случайно задавил собственного сына вилочным погрузчиком. О происшествии сообщает Need To Know.
Трагедия произошла 8 мая на территории предприятия Meccanica De March. По данным издания, руководитель компании Габриэле Де Марч после окончания рабочего дня катал на погрузчике своего шестилетнего сына Лукаса.
В какой-то момент мужчина отвлекся, ребенок упал с движущейся техники и оказался под колесами машины. Отец сразу вызвал экстренные службы, однако прибывшие медики не смогли спасти мальчика. Ребенок скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства случившегося сейчас устанавливает полиция. По данным местных СМИ, предпринимателю могут предъявить обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Компания Meccanica De March была основана в 1985 году Франко Де Марчем. Позднее к семейному бизнесу присоединился его сын Габриэле, который занялся модернизацией предприятия и стал управляющим компании. Несмотря на небольшие размеры фирмы, предприятие выполняет заказы клиентов из разных стран Европы.
Итальянские СМИ отмечают, что следователи проверяют соблюдение правил безопасности на территории предприятия и обстоятельства нахождения ребенка в производственной зоне. В подобных случаях в Италии правоохранительные органы обычно проводят техническую экспертизу оборудования и опрашивают сотрудников компании.
