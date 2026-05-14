В Индии леопард напал на мальчика, который шел с семьей в храм

В Индии леопард набросился на десятилетнего мальчика, шедшего с семьей к храму, и утащил его в лес.

Источник: Аргументы и факты

В индийском штате Карнатака произошла трагедия во время паломнической поездки к храму Нагамале. На дороге к святилищу леопард напал на десятилетнего мальчика, который шел вместе со своей семьей.

По данным Deccan Herald, хищник внезапно выбежал из леса, схватил ребенка и утащил его в заросли неподалеку от тропы. Позже мальчика, проживавшего в Бангалоре и приехавшего с родственниками в паломничество, обнаружили погибшим.

После случившегося мать ребенка раскритиковала местные власти и сотрудников лесного департамента, заявив о недостаточных мерах безопасности на маршруте. По словам паломников, на территории отсутствуют предупреждающие знаки и охрана, несмотря на то что за посещение храмового парка взимается плата.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Калифорния рассматривают законопроект о возвращении в дикую природу медведей гризли, которых в США считают одними из самых опасных хищников.

