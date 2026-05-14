Бизнесмен привёл сына на свой завод и раздавил ребёнка вилочным погрузчиком

Мужчина решил прокатить мальчика на вилочном погрузчике по территории завода после работы, ребёнок упал и погиб, пишет Need To Know.

Источник: Аргументы и факты

В Италии мальчик погиб на территории машиностроительной компании, на завод ребёнка привёл его отец Габриэле Де Марч, который является владельцем этого предприятия, информирует Need To Know.

По данным издания, инцидент случился в итальянской коммуне Седико (провинция Венето) на предприятии Meccanica De March.

Мужчина решил прокатить мальчика на вилочном погрузчике по территории завода вечером после работы. Габриэле Де Марч отвлёкся и шестилетний Лукас упал с движущегося погрузчика и попал под его колёса.

На место прибыли спасатели, но спасти Лукаса не удалось. Полиция проводит расследование. В материале сказано, что мужчине может быть предъявлено обвинение в непреднамеренном причинении смерти.

Компания Meccanica De March была основана в 1985 году Франко Де Марчем. Габриэле Де Марч является его сыном. Сын основателя присоединился к бизнесу в 2006 году, он модернизировал производство, а позже возглавил компанию. Meccanica De March оказывает услуги клиентам из многих стран Европы.

Напомним, в апреле в Соединённых Штатах произошёл инцидент, в результате которого погиб ребёнок. По данным правоохранителей, четырёхлетний мальчик случайно застрелил двухлетнего брата.