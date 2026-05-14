В Приморье майор полиции получил 8 лет и 6 месяцев колонии за вымогательство

Как сообщила прокуратура Приморья, с февраля 2013 по сентябрь 2022 года в процессе раздела совместного бизнеса, который вели один из обвиняемых и потерпевший, трое фигурантов вступили в преступный сговор с целью вымогательства активов у бывшего бизнес-партнера. Фигуранты требовали от потерпевшего передать 50% доли в компании, права аренды на два лесных участка площадью свыше 26 тыс. га и более 21 млн руб. в качестве возмещения убытков.