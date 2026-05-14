В поисках пропавшего в Иркутске десятилетнего мальчика используют БПЛА

В Иркутске унесло течением десятилетнего мальчика, который упал в реку при попытке сделать фото на телефон, в поисках задействованы беспилотные летательные аппараты.
В ведомстве отметили, что с помощью беспилотников обследуются береговая линия и вода.
Инцидент случился в СНТ «Сосна» в Ленинском районе Иркутска. По данным правоохранителей, десятилетний мальчик оступился. Ребёнок находился на берегу реки вместе со своим другом, который рассказал, что мальчика быстро унесло течением.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
