Силы ПВО за ночь сбили 36 дронов ВСУ над регионами России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым, передает ТАСС.
Днем ранее в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадал один человек, ему оказали необходимую помощь. На месте произошло возгорание оборудования.
Кроме того, 12 мая в результате атаки украинских беспилотников на село Соловьевка Климовского района Брянской области ранения получили два мирных жителя. Удар FPV-дроном пришелся по движущемуся гражданскому автомобилю.